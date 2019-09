Zakenman Marcel Boekhoorn koopt penthouse in Amsterdam à 5,4 miljoen euro

Indoorfes­ti­vals populair bij Doornroos­je in Nijmegen

18:52 NIJMEGEN - Festivals zijn populair. Niet alleen buiten maar ook binnen. Poppodium Doornroosje presenteert muziek vaker in festivalvorm. Verder zijn er jaarlijks zo'n 170 concerten in het hoofdkwartier aan het Stationsplein en meer dan 150 in het kleinere Merleyn.