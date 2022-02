Zanger en charmeur Peter Savary (77) leefde het leven van een avonturier

Elf vragen over het carnaval dat wel doorgaat en toch ook weer niet

Geen duidelijkheid over carnaval: dat is wat het overleg maandag heeft opgeleverd tussen burgemeesters en minister. Het goede nieuws is dat er carnaval gevierd gaat worden eind deze maand. Het slechte nieuws is dat nog niemand weet hoe precies: pas over twee weken komt er duidelijkheid.

1 februari