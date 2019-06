Zanger Navarone: het was te gek, supervet, supertof

Hij was er wel een beetje bang voor geweest: sta je op het podium waar je als 8-jarige al je grote idool Jon Bon Jovi zag optreden, maar is het nog helemaal net druk. ,,Ik dacht, half zes, dan is iedereen toch aan het eten?”, roept Merijn van Haren backstage in zijn telefoon in het Goffertpark.



,,Maar het was al hartstikke vol op de wei. En het was ook supertof. Op het eind, bij het nummer Lonely nights, waren veel mensen aan het meezingen en meeklappen. Dat werkt altijd bij dat nummer. Als we het nummer spelen in Spanje, Duitsland of Hongarije, gaan de mensen gewoon mee.”