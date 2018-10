Zangeres Linda werd overreden door een bus, maar heeft nu toch een show

Baasje maakt excuses voor bijtgrage Sito: ‘Ik lachte niet, wilde juist helpen’

13:59 NIJMEGEN - Hij is zelf, zegt hij, net zo hard geschrokken als de fietsers die zaterdagnacht door zijn hond Sito werden gebeten. Dolgraag wil baasje Rutger Vuister uit Lent zijn excuses maken voor wat volgens hem een ongelukkig voorval is geweest. Hij liet zijn hond niet los lopen, maar liet hem aan de riem uit op de fiets. Dat was onder de Waalbrug bij Veur-Lent. ,,Toen is de riem bij de halsband ineens geknapt. Voor ik het wist, stormde Sito de trappen op.”