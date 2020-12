Zaterdagspits bij AH XL begint eerder dan anders: ‘Het is nog net te doen’

Vermoedelijk doet een deel van de mensen eerder boodschappen omdat ze niet naar andere winkels of zaterdagse activiteiten kunnen. De komende kerstdagen spelen ook een rol. ,,Het is de hele dag stevig aanpoten maar het is nog net te doen”, zegt een van de medewerkers die de winkelwagentjes schoonmaakt.

Volle kar

In- en uitgang zijn bij deze winkel strikt gescheiden, aan beide kanten is er een constante stroom klanten. ,,Het is hier elke zaterdag druk”, zegt Robin Wagenaar, die met een volle kar naar buiten rijdt. ,,1,5 meter afstand houden lukt niet altijd. Maar als je rustig aan doet en iedereen een beetje de ruimte geeft, is het goed te doen.” Dat zijn karretje flink gevuld is, is geen uitzondering. ,,Dit gaat er bij ons elke week doorheen. En de kerst nog niet eens meegerekend; dat komt later deze week nog.”