Ze staken morgen in het streekvervoer. Hoe weet ik wáár?

Wat heb je als reiziger aan de staking, anders dan een hoop gedoe?

,,Dat we staken, doen we ook voor de reizigers'', stelt Kressin Lutz, FNV-woordvoerder. De werkdruk is volgens hem extreem hoog. ,,Het gaat om de verkeersveiligheid. Reizigers lopen ook gevaar als een vermoeide buschauffeur achter het stuur zit die daardoor net iets minder goed oplet.'' De FNV heeft een staking voor onbepaalde tijd uitgeroepen, CNV houdt het voorlopig op drie dagen.

Welke bussen en treinen rijden er vanaf vandaag wel of niet in de regio?

Woensdagochtend is pas echt duidelijk welke bussen wél rijden, omdat dan bekend is welke chauffeurs aan het werk gaan. Het is daarom goed mogelijk dat er af en toe een bus rijdt, bijvoorbeeld richting een ziekenhuis. Maar de verwachting is dat het overgrote deel van de bussen in de remise blijft staan. ,,Reizigers moeten rekening houden met ernstige verstoringen'', zegt een woordvoerder van Breng (Arnhem-Nijmegen). Ook de regionale treinen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen en tussen Nijmegen en Roermond rijden waarschijnlijk niet.



Echter, reizigers in de Achterhoek zullen nauwelijks last hebben van de staking. De machinisten en buschauffeurs van Arriva in deze regio leggen het werk niet neer omdat ze onder een andere cao vallen. Dat geldt ook voor de treindienst tussen Tiel en Arnhem. De Breng-trein tussen Arnhem en Doetinchem/Winterswijk valt wel uit. Voor alle duidelijkheid: personeel van de NS doet niet mee aan de staking.