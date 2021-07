Ze werd ‘zomaar aangevallen’ in de stationstunnel: ‘Ik heb hechtingen maar kan me niks herinneren’

NIJMEGEN - Een vrouw is vorige week woensdagavond mishandeld in de stationstunnel in Nijmegen. De politie zoekt getuigen.

De mishandeling in de tunnel gebeurde rond tien uur ’s avonds. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer door drie daders mishandeld. Nog niet bekend is wat er precies is gebeurd. Zelf weet het slachtoffer weinig meer van het incident, schrijft ze in een bericht op social media.

De vrouw is afgevoerd met een ambulance. Tijdens de rit naar het ziekenhuis is ze meerdere keren buiten bewustzijn geraakt. Vervolgens heeft ze in het ziekenhuis verschillende hechtingen gekregen in haar arm, lippen en pink. Op foto’s die gedeeld zijn op Facebook en Twitter is te zien hoe de jonge vrouw is toegetakeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Overal glas uitgehaald’

,,Ik ging naar de trein, en op het station is het gebeurd’’, schrijft ze. Vermoedelijk is bij de mishandeling glas gebruikt. ,,Ze hebben overal glas uit gehaald.’’ In het ziekenhuis is ook een MRI-scan gemaakt.

Een paar uur na de mishandeling heeft een persoon zich gemeld bij het politiebureau. Hij is er mogelijk bij betrokken, stelt de politiewoordvoerder. ,,Maar op dat moment was nog te weinig duidelijk om over te gaan op een aanhouding.’’

Onderzoek

De gegevens van deze man zijn wel genoteerd. Binnenkort wordt hij uitgenodigd voor een verhoor. In de tussentijd is de politie volop op zoek naar getuigen en bruikbare tips. ,,Het onderzoek loopt nog volop. We willen oproepen aan iedereen die getuige was van dit incident om zich bij ons te melden, mochten ze dat nog niet hebben gedaan.’’

Of de vrouw aangifte heeft gedaan, kan de woordvoerder niet zeggen. ,,Als iemand bij ons aangifte doet mag hij of zij er vanuit gaan dat dit in alle vertrouwelijkheid gebeurt.’’