Ze worden aangestaard of niet begrepen, deze mensen hebben een zeldzame ziekte: ‘Dat ze kijken naar mijn grote handen maakt me niet zoveel uit’

Zeearendfi­let en bevermoten shoppen in de Nijmeegse Bastei voor een Mixed Waal-grill

Zeearend? Bever? Warmoes? Geen producten die tegenwoordig nog op ons bord liggen. Vroeger aten de mensen uit Nijmegen en omgeving ze, zo is te zien op de expositie De Buurtsuper in De Bastei in Nijmegen.