Zedenrechercheur Pieter (38) verhoort kinderen die iets naars meemaakten en schrijft daar een boek over: ‘Het is schrijnend’

Bondsge­bouw in Druten krijgt nieuw leven door vrijwilli­gers: toeris­tisch centrum en expositie­ruim­te in één

Het bondsgebouw in Druten krijgt een opknapbeurt en gaat verder als toeristisch informatiepunt. Ook krijgt een expositie over de grofkeramische geschiedenis van Maas en Waal er een vaste plek. Vrijwilligers gaan beide runnen. ,,We waren al vier jaar op zoek.”