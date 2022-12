Zeer grote brand in monumentaal pand in centrum Nijmegen: ‘Dit is heftig, ik hoop dat alles goed afloopt’

De eerste loopfiets van Nederland­se makelij staat nu in Nijmegen

NIJMEGEN - Nederland is een fietsland, maar historisch gezien vonden de meeste ontwikkelingen van het rijwiel in het buitenland plaats. Fietsmuseum Velorama in Nijmegen is daarom extra trots op de aanschaf van de eerste loopfiets van Nederlandse makelij.

2 december