Zeer grote brand Nijmegen onder controle: ‘Zoek frisse lucht bij last van de rook’

Veel mensen reageren geschrokken op de verstuurde NL Alerts, zo blijkt op Twitter. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn de meldingen vooral bedoeld om automobilisten te waarschuwen om de ventilatie uit te zetten. Bij hinder en stankoverlast van de rook adviseert de Veiligheidsregio eveneens de ramen en deuren dicht te doen. Wel laat de Veiligheidsregio in een tweede NL Alert weten dat de gemeten concentraties geen direct gevaar voor de gezondheid vormen. Omdat rook ook schadelijk is, is ramen en deuren sluiten het advies. Wie buiten is en verder geen hinder of stankoverlast ervaart, loopt volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verder geen risico.



Het bedrijf waar de brand ontstond is gespecialiseerd in het recyclen van ijzer, metalen en elektronica. Bij de zeer grote brand is veel rook vrijgekomen, die in de ruime omgeving te zien is. De stank was tot in de verre omgeving te ruiken. Ook in Nijmegen-Oost en in het centrum was die stank te ruiken.



De brandweer verwacht de hele avond nog druk te zijn met nablussen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert mensen die klachten ervaren van de rook frisse lucht op te zoeken. Eventuele klachten moeten vanzelf minder worden. ‘Blijf je toch klachten houden, raadpleeg dan je huisarts’, aldus de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.



In verband met de rookontwikkeling was de Energieweg enige tijd afgesloten voor verkeer. De weg is weer vrijgegeven, nu de rook meer omhoog trekt.