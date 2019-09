Zeker duizend Nijmegenaren verwacht bij speciale Sunset March

video ‘Het is wachten tot het mis gaat met bussen op de Nijmeegse Waalkade’

11:04 NIJMEGEN - Gemiddeld rijden zo’n 66 bussen per uur over de Waalkade. Vaak ook nog eens te hard, stellen horeca-ondernemers. Het is soms nét een hindernissenbaan. Maarten van Doorn, eigenaar van restaurant Dock 17 aan de Nijmeegse Waalkade, houdt zijn hart vast als zijn personeel de boulevard oversteekt naar het terras. ,,Het is wachten tot het een keer misgaat.”