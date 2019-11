Zeker vijftig Kick Out Zwarte Piet-demonstranten in Nijmegen voor intocht, veel politie

Pierre Guelen van Planon uitgeroe­pen tot ‘Nijmeegs ondernemer 2019'

12:06 NIJMEGEN - Pierre Guelen, oprichter en directeur van software bedrijf Planon, is uitgeroepen tot de ‘Nijmeegs ondernemer van 2019'. Hij kreeg de prijs vrijdagavond in de Vereeniging in Nijmegen.