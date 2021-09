Zeldzame onderscheiding voor Nijmeegse medaillewinnaars Olympische Spelen

Bijzondere verdiensten

De Traianuspenning is in 2009 in het leven geroepen en werd pas drie keer eerder uitgereikt. Mensen of organisaties kunnen deze onderscheiding ontvangen als blijk van waardering en voor bijzondere verdiensten voor of ten behoeve van Nijmegen of de Nijmeegse gemeenschap. In dit geval hebben de vier sporters in kwestie Nijmegen op de kaart gezet als echte sportstad, aldus de gemeente.