Zeldzame ‘Zorro-vogel’ trekt spotters naar Ooijpolder

Boswachter Twan Teunissen van Staatsbosbeheer denkt dat de comeback alles te maken heeft met de natuurontwikkeling in de Gelderse Poort. ,,Het draait allemaal om het voedsel voor de dieren. De grauwe klauwier eet veel grote insecten, zoals kevers, libellen en sprinkhanen. Die zijn hier steeds meer te zien, vooral in de gebieden die het hele jaar begraasd worden door runderen en paarden.”



Het dier is ongeveer zo groot als een merel en eveneens een zangvogel. Voor Nederland is de grauwe klauwier een zomergast die laat in mei vanuit Afrika komt overgevlogen. Teunissen: ,,In natte zomers hebben ze het moeilijk om grote insecten te vangen, dus deze twee hete zomers zijn wel ideaal voor ze. Ik hoop dat ze nu voor goed terug zijn als broedvogel.”