Zelfbewoningsplicht: beleggers kunnen starters straks moeilijker dwarszitten op Nijmeegse woningmarkt

Politie beëindigt tot twee maal toe groot introfeest in Nijmeegse studenten­flat Hoogeveldt

27 augustus NIJMEGEN - De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een groot feest op de binnenplaats van studentenflat Hoogeveldt. Het was de tweede keer deze week dat zij in actie moest komen op het SSH&-complex: in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurde hetzelfde.