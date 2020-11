Zembla: Kamerlid Lisa Westerveld meldde niet dat ze tweede huis in Nijmegen verhuurt

Ook Westerveld zou in de fout zijn gegaan, door niet op te geven dat ze al sinds 2018 een woning in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt verhuurt. ,,Dan ben je niet zo geloofwaardig als politicus”, zegt hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen in de uitzending.

Westerveld zelf laat via een woordvoerder weten dat ze haar tweede huis kocht met het idee er ooit zelf te gaan wonen. Ze heeft de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer om advies gevraagd over de verhuur. ,,Die zei dat het niet nodig was om melding te maken in het openbare register. Nu beweren deskundigen in Zembla iets anders. Het is een grijs gebied.”