Zembla: Nijmeegs seniorencomplex brandgevaarlijk

Geba wil het schoonste 'vieze bedrijf' van Nederland zijn

22 mei MOOK - Wanneer Wilfred Sleijffers (56) in 2006 het Mookse bedrijf Geba van zijn schoonvader overneemt, is er op milieugebied nog veel werk aan de winkel. Met vervallen gebouwen, asbest en vervuilde grond is het allesbehalve een aanwinst voor het milieu. Het kan kennelijk verkeren. Het bedrijf is nu in de race voor een MVO Award: een regionale prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.