Zes auto’s in brand in Nijmegen: mogelijk brandstichting

het virus en ik Huis­arts Tim: ‘Mijn hele gezin is besmet met corona, dit is een lesje in nederig­heid’

17 oktober ,,Het valt tegen, zoveel is zeker. Eerst was ik de enige met corona, maar nu is mijn hele gezin besmet. Om de drie dagen kondigde de volgende zich aan. Eerst mijn zoon Guus. Toen mijn vrouw Marjolein en dochter Roos. En als laatste de andere zoon, Jop.