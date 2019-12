Zes jaar cel geëist tegen Nijmegenaar voor schieten op auto waarin ex met nieuwe vriend zat

Het gebeurde op de Spiegelhof in de Nijmeegse wijk Willemskwartier. De ex had net hun 2-jarige zoontje via haar neef aan de verdachte overgedragen.



Waarom er werd geschoten, bleef op de zitting onduidelijk. De Nijmegenaar ontkent en wijst juist de beschuldigende vinger naar de nieuwe vriend van zijn ex. Zij en haar vriend vertelden bij de politie dat ze in de straat van de verdachte reden, zagen hoe hij iets op hen richtte en toen schoten hoorden. Ze gingen ervandoor en zagen later dat er een kogelgat in hun kofferbak zat.