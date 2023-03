Zes politiemedewerkers op non-actief na racistische uitspraken, Bruls noemt beelden ‘walgelijk’

Donders Wonders Is onsterfe­lijk­heid een mythe? Misschien voor mensen, maar niet voor deze dieren

We worden allemaal geconfronteerd met het feit dat we, vroeger of later, oud worden. Ondanks verwoede pogingen om dit tegen te gaan, is ouder worden een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Toch bestaan er dieren die hun veroudering kunnen vertragen of er zelfs aan kunnen ontsnappen.