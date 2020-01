Zes vragen over de klap die lang nadreunt bij vastgoedman Ton Hendriks

1. De zaak Ton-Tim, hoe zat het ook alweer?

In augustus 2017 stapte BNNVARA-programmamaker Tim Hofman met draaiende camera het kantoor van de Nijmeegse vastgoedman Ton Hendriks binnen. Dat deed hij namens een groep Nijmeegse studenten die bij de invloedrijke ondernemer een kamer huurt. Hendriks zou hun klachten niet serieus nemen. Het liep uit op een handgemeen waarbij Hofman een gebroken kaak en een hersenschudding opliep. Hij zat maanden ziek thuis. Ook een cameraman zou zijn mishandeld.

2. Deze zaak zou toch met een schadevergoeding worden afgedaan?

Klopt. In de zomer van 2018 waren beide partijen met elkaar in overleg. ,,We hebben een goed gesprek gehad en elkaar de hand geschud’’, zei Hendriks destijds. ,,Tim heeft een schadeclaim neergelegd en nu is het een zaak tussen onze advocaten.” Het Openbaar Ministerie liet weten de zaak in de ijskast te hebben gezet. ,,Partijen proberen er samen uit te komen. Dat traject wachten wij rustig af”, verklaarde een OM-woordvoerder toen.



Lees verder onder de video.

3. Is de letselschadekwestie dan nog steeds niet afgewikkeld?

Nee, zegt het OM. Deze week kwam het daarom alsnog tot een strafrechtzitting. Bij de Arnhemse politierechter liet Hendriks (75 inmiddels) weten dat hij een schadevergoeding van 60.000 euro zou hebben geboden aan Hofman, ‘maar dat was niet genoeg’.

4. De officier van justitie eist taakstraffen van 140 en 180 uur (waarvan 80 uur voorwaardelijk) voor vader en zoon Hendriks. Hendriks zelf noemde dat ‘onbetamelijk’ en ‘onbeschoft’. Is het zo'n rare strafeis?

Op zichzelf niet. ,,Bij mishandeling met zwaar lichamelijk letsel - en dat is hier de verdenking - is een dergelijke strafeis gebruikelijk”, zegt de Nijmeegse rechtsgeleerde Henny Sackers. ,,Maar het is natuurlijk nog de vraag of de rechter hierin meegaat.”

5. Zijn er verzachtende omstandigheden?

Het feit dat vader en zoon Hendriks het handgemeen niet hebben opgezocht maar dat het gebeurde toen de cameraploeg hun kantoor binnendrong, is volgens Sackers ‘zeker een verzachtende omstandigheid’. ,,Bij huisvredebreuk mag je een indringer desnoods zelfs met enig geweld je huis of kantoor uitduwen. De vraag die de politierechter nu moet beantwoorden, is of vader en zoon Hendriks daarbij te ver zijn gegaan.”