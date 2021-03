Zestigplussers, zwaarlijvigen en mensen met Down uit Gelderland ‘onder voorbehoud’ toch al snel coronaprik

Vrijdag zag het er nog naar uit dat de provincie Gelderland even zou worden overgeslagen bij het leveren van het AstraZeneca-vaccin, omdat de fabrikant minder beschikbaar heeft dan eerst was beloofd. Omdat er in de grote provincie Gelderland veel ouderen wonen die geboren zijn in 1956 en 1957, mensen met flink overgewicht (BMI boven de 40) en mensen met het syndroom van Down zouden mogelijk eerst kleinere provincies aan de beurt komen. Soms onzeker Maar de huisartsen kregen begin deze week toch ‘mooi nieuws’, zo formuleert woordvoerder woordvoerder Marieke van der Ree van NEO Huisartsenzorg het. De regionale vereniging van huisartsen in Nijmegen en omgeving denkt dat de huisartsen zo snel mogelijk gaan vaccineren: ze krijgen op dinsdag 9 en woensdag 10 maart vaccins, naalden en ander toebehoren geleverd. ,,Hier maakt het RIVM wel een klein voorbehoud omdat leveringen soms onzeker zijn.’’

Huisartsen overleggen nu hoe ze het vaccineren gaan organiseren. Vaak is dat afhankelijk van de ruimte waarover ze kunnen beschikken. Grootste probleem is dat mensen die gevaccineerd zijn nog een kwartier moeten blijven om te zien of er geen nare reacties op het vaccin optreden. Daarvoor is, mede door de anderhalvemetermaatregel, veel ruimte nodig.

Geen nieuwe oproep

Overigens worden nu nog niet alle mensen tussen 60 en 64 jaar, die aan de beurt zijn voor het vaccin, al opgeroepen. De mensen die geboren zijn in 1958, 1959 en 1960 komen later aan de beurt, maar wanneer is nog totaal onduidelijk.



Mensen die dit jaar 65 zijn geworden, worden wél meegenomen in de groep 60-64 jaar: de uitnodigingen gaan op geboortejaar. Wie de uitnodiging - mensen die in aanmerking komen voor een vaccinatie krijgen een brief - aan zich voorbij laat gaan, krijgt geen nieuwe oproep meer, is de verwachting.



In Mook is de huisarts vorige week voor het geven van de vaccinaties uitgeweken naar een hal vlakbij de praktijk. In Cuijk, waar vanmiddag en donderdag wordt gevaccineerd, is bij bijvoorbeeld huisartsenpraktijk Markt voldoende ruimte om het in eigen huis te doen. Eerder werd bij de griepvaccinaties in Nijmegen uitgeweken naar een kerk.