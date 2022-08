Zettense stichting organiseert Oekraïens filmfestival in LUX voor het goede doel

Hulp naar thuisland

Documentaires en fictie

De geselecteerde films zijn: de documentaire Plai. A Mountain path over een ruim dertig jaar getrouwd stel waarvan de man gewond is geraakt aan het front, de documentaire Mariupol: the chronicles of hell met getuigenissen van inwoners uit de belegerde stad Marioepol, de poëtische film The distant barking of dogs over de impact van de oorlog op een kind, de bekroonde documentaire The earth is blue as an orange over het familieleven in oorlogstijden en de actiefilm Cyborgs: heroes never die, over een militaire missie in de Donbas-regio in 2014.