Zevenheuvelenloop gaat wél door: speciale corona-editie

Na maanden van intensief overleg met de Veiligheidsregio en de gemeente Nijmegen, waarbij er regelmatig aanpassingen nodig waren, staat het licht nu op groen. Voorlopig dan, want nieuwe uitbraken en strengere maatregelen kunnen alsnog voor een afgelasting zorgen.

,,De tijd van evenementen doorschuiven naar de toekomst is voorbij”, zegt directeur Alexander Vandevelde van de stichting Zevenheuvelenloop. ,,Na de afgelasting van Stevensloop en Marikenloop zaten we in zak en as, omdat we dachten dat ook de Zevenheuevlenloop wel niet door zou kunnen gaan. Maar na de versoepeling hebben we gezocht naar een antwoord op de coronacrisis. Kan zo’n evenement veilig? Wij denken nu van wel.”

Hij is zeer tevreden over de samenwerking met de instanties. ,,Een perfecte samenwerking. We hebben wel drie keer aanpassingen moeten doorvoeren maar de wil was er om het door te laten gaan.”

Acht startgolven, elke drie kwartier één

Er kunnen maximaal 15.000 lopers meedoen aan de 15 kilometer van zondag, het hoofdprogramma. De deelnemers vertrekken in acht ‘waves’ van telkens een kleine 1900. De organisatie maakt gebruik van de gebruikelijke startvakken waarbij de lopers naar snelheid worden ingedeeld.

Dat zorgt ervoor dat iedereen een startvak heeft van 4 vierkante meter, 2 bij 2 dus. De eerste golf vertrekt om 9.00 uur en elke drie kwartier daarna volgt een nieuwe, totdat de laatste groep om 14.15 uur van start gaat. Bij het inschrijven kunnen de deelnemers aangeven welke starttijd ze willen.

Geen kidsloop op zaterdag

Voor de Zevenheuvelennacht van 7 kilometer op zaterdag geldt dezelfde procedure. De eerste wave start om 17.30 uur en de laatste om 20.15. De mini-zevenheuvelenloop voor kinderen gaat dit jaar niet door. ,,We doen dat met pijn in ons hart”, volgens Vandevelde. De vrees bestaat dat met name de supporterende ouders niet de vereiste 1,5 meter afstand kunnen bewaren bij de finish.

Hij roept supporters op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Via Omroep Gelderland is een live-stream te volgen. Bij start en finish zijn wel beperkt toeschouwertickets beschikbaar. Er worden op de Groesbeekseweg supportersvakken ingericht met een stip voor elke toeschouwer, er zijn geen tribunes. Stewards houden in de gaten dat iedereen ook op de eigen plek blijft staan en er niet te veel toeschouwers het vak in gaan.

Omkleden en douchen kan niet

Deelnemers wordt gevraagd om in sportkleding naar de start te komen: er zijn geen omkleed- en doucheruimten. Bij de start staan wel rolcontainers waar zij sporttassen in kunnen plaatsen, die ze bij de finish weer zelf kunnen ophalen. ,,Knoop geen jacks niet in de hekken”, vraagt Vandevelde. Bij de finish kunnen lopers zelf hun sportdrank pakken. Aan de dop zit meteen de medaille vast. Op de Derdebaan en de Meerwijkselaan zijn geen drankposten, zoals anders gebruikelijk. ,,Neem zelf drank en gelletjes mee", adviseert de directeur.

Mocht het evenement uiteindelijk toch afgelast moeten worden, krijgen de deelnemers in ieder geval de helft van hun inschrijfgeld terug. Hoe later de afgelasting hoe meer kosten de organisatie in rekening moet brengen.