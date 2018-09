Zevenheuvelenloop trekt prijzengeld voor lopers en loopsters gelijk

Nijmeegs management: 'Koos was een volkszan­ger met hart van goud'

17:45 NIJMEGEN - ,,Koos was een echte volkszanger met een hart van goud. Een echte familieman. Het was een rasartiest en een echte professional’’, zegt Joyce Lukassen. Ze is directeur van het Nijmeegse boekingsbureau Lukassen Produkties.