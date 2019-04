Zie jij die Hercules ook laag langs scheren? Dit is waarom

Nijmege­naar Danny M. mag zijn woning weer in, maar doet dat waarschijn­lijk niet

13:12 NIJMEGEN - Nijmegenaar Danny M. - ook wel bekend als de telefoonleverancier van de onderwereld - mag vanaf morgen zijn huis aan de Hegdambroek in Nijmegen weer in. Burgemeester Hubert Bruls sloot vorige zomer de woning van M., nadat bij de politie concrete aanwijzingen waren binnengekomen dat criminelen een aanslag op het leven van de Nijmegenaar beraamden. Het is maar zeer de vraag of M. ook daadwerkelijk terugkeert naar Nijmegen.