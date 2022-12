Zieke Siebe krijgt gesigneerde bal van NEC-keeper tijdens bezoek profvoetballers aan ziekenhuis

met video Nijmege­naar Taner Tabak was hard op zoek naar een danspart­ner en vond z’n geluk bij paspop Linda

NIJMEGEN - Dansen met een paspop: dat doet Taner Tabak (48) uit Nijmegen. Niet in de etalage van een winkel, hij kwam onlangs in actie op het WK dansen in de Poolse hoofdstad Warschau. ,,Ze danst best soepel, hoor.”

6 december