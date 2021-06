Ziekenhuis start zangtherapie voor herstel van corona

Man krijgt klappen met ketting­slot; rechter spreekt verdachte vrij

4 juni NIJMEGEN – Een vijftigjarige man, inmiddels vertrokken uit de Voorstenkamp in Nijmegen, is vrijdag vrijgesproken van een poging doodslag. De rechtbank ziet geen bewijs dat hij degene is die een jaar geleden iemand die in de nacht stampij maakte heeft geslagen met een kettingslot.