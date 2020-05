Ziekenhuizen gaan ook in de avonduren behandelen voor betere spreiding patiënten

NIJMEGEN - Patiënten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, het Radboudumc (vooral via beeldbellen) en waarschijnlijk ook de Sint Maartenskliniek zullen de komende tijd vaker in de avonduren geholpen worden. Anders dan voor het coronatijdperk zullen contacten tussen arts en patiënt bovendien veelvuldiger plaatsvinden door middel van (beeld)bellen.

Het zijn twee van veel meer maatregelen die de Nijmeegse ziekenhuizen treffen om patiënten zoveel mogelijk te spreiden in het ziekenhuis en over de dag. Waar het kan, worden patiënten op afstand geholpen.

Het hoort allemaal bij het zo veilig mogelijk weer opschalen van de reguliere zorg. Die is deels stilgevallen door de hausse aan coronapatiënten. Omdat het aantal coronapatiënten fors daalt, kunnen ziekenhuizen weer meer de gewone taken oppakken. Dat moet echter gedoseerd gebeuren om te voorkomen dat het te druk wordt en nieuwe coronabesmettingen de kop op steken.

1,5 meter afstand

Om de 1,5 meter afstandsregel in acht te kunnen nemen, worden wachtkamers daarom met minder stoelen uitgerust. In de ziekenhuizen komen vaste looproutes, vaak in één richting, om te voorkomen dat patiënten en medewerkers elkaar op te korte afstand naderen of kruisen.

Het CWZ en waarschijnlijk de Sint Maartenskliniek gaan gedurende meer uren per dag poli’s draaien, dus ook in de avond. Zo wordt aanloop van patiënten verspreid over de dag. ,,Om het aantal mensen in huis te beperken, zullen we meer patiënten verwijzen naar onze buitenpoli’s in Druten en Nijmegen-Noord”, aldus een woordvoerster van het CWZ.

Als eersten

,,We gaan zorgvuldig per specialisme bekijken welke patiënten echt niet langer meer kunnen wachten. Die zijn als eersten aan de beurt”, legt ze uit dat zeker nog niet iedereen meteen terecht kan. ,,De (semi-)spoedpatiënten met kankerbehandelingen, beroertes, hartvaatziekten en botbreuken zijn we gewoon blijven helpen. De overige zorg is per specialisme in meer of mindere mate stilgevallen.”

Volgende week hoopt het CWZ de reguliere zorg overall met 20 procent te kunnen opschalen. De Sint Maartenskliniek wil dan 40 procent van de operatiecapaciteit in stelling hebben gebracht. Ook de poli’s voor reumazorg, revalidatie en orthopedie gaan weer vaart maken. ,,Waar het enigszins kan, zullen we patiënten zoveel mogelijk helpen via telefonisch contact en/of beeldbellen”, legt ook bestuurder Gert van Enk van de Sint Maartenskliniek uit dat oude tijden nog lang niet terugkeren.

‘Academische zorg’

Het Radboudumc heeft als aanbieder van de meer complexe ‘academische’ zorg van alle ziekenhuizen het meest op de oude voet doorgewerkt. ,,Maar doordat operatiekamerpersoneel is ingezet op de ic’s, konden we nog maar de helft van de operatiekamercapaciteit gebruiken. Nu breiden we weer langzaam onze zorg uit”, aldus Henri Marres, KNO-arts en tevens coördinator voor het weer op peil brengen van de reguliere zorg.

Wat Marres betreft, zal beeldbellen ook na het coronatijdperk een belangrijke rol blijven vervullen. Voorheen was zo'n 5 procent van de contacten per beeldbellen, door corona is het nu 35 procent. ,,Ik verwacht dat de zorg nooit meer hetzelfde zal zijn en dat beeldbellen zal groeien naar 50 procent van de contacten tussen patiënten en artsen. Het is in de afgelopen maanden een fantastisch alternatief gebleken. Patiënten zijn enthousiast, omdat ze veel minder hoeven te reizen, terwijl het contact naar volle tevredenheid verloopt.” Bijkomend voordeel: ,,De parkeerterreinen zijn blijvend minder vol.”

Eerst thuis bellen

Om het virus buiten de deur te houden, worden voor patiënten die naar het ziekenhuis komen aanvullende maatregelen genomen. Zo gaat de Sint Maartenskliniek alle patiënten eerst thuis bellen voor een gezondheidscheck en bij de hoofdingang temperaturen.

Het Radboudumc neemt van te voren contact op met patiënten die uitgenodigd worden voor een bezoek aan een poli en stelt een aantal vragen over de gezondheid. Ook worden mensen op klachten bevraagd bij de enkele ingangen die open blijven.

,,Alle patiënten met een afspraak moeten vooraf digitaal een vragenlijst invullen voor een ‘corona-check’”, licht een woordvoerster van het CWZ toe. ,,Die vullen zij in aanloop naar het ziekenhuisbezoek op drie verschillende momenten in.” Het CWZ gaat voor de ingangen tenten plaatsen waar iedereen eerst doorheen moet. ,,Hier wordt bepaald of iemand bijvoorbeeld een mondkapje op moet bij verder lopen.”

