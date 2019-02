Ziekenhuizen in actie tegen pijnstillerverslaving

Gebruikers

Het aantal gebruikers is in tien jaar vervijfvoudigd in Nederland tot 485.000 patiënten. In totaal nemen 730.000 mensen sterke en potentieel verslavende pijnstillers, zo blijkt uit overheidscijfers over 2018.



Met name oxycodon is berucht. Onder anderen het overlijden van popsterren Prince en Michael Jackson is in verband gebracht met overmatig gebruik. ,,Al na een paar weken kunnen mensen ontwenningsverschijnselen krijgen net als bij heroïne”, aldus psychiater en projectleider Arnt Schellekens van het Radboudumc. ,,Zijn ze een half uur te laat met het slikken van de pillen, dan gaan ze trillen, krijgen ze het koud, hebben ze pijn en voelen ze zich onrustig. Daardoor draait al snel hun hele leven om dit middelengebruik.”



Andere bijwerkingen zijn onder meer benauwdheid, obstipatie en trager denken. Mede-onderzoeker en apotheker Arno Kalkman van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: ,,Omdat je brein went aan het middel, heb je een steeds hogere dosering nodig. Je krijgt dan ook snel juist meer pijn.”



Het probleem is in Nederland volgens de Nijmeegse arts veel minder groot dan in de Verenigde Staten. Minstens 2,5 miljoen Amerikanen zijn verslaafd. Ook overlijden er veel meer Amerikanen aan een overdosering. ,,In 2017 ging het om 62.000 Amerikanen, dat is meer dan het aantal Amerikaanse doden in de Vietnamoorlog. In Nederland is het aantal doden jaarlijks minder dan honderd.”