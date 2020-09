Ziekenhuizen niet klaar voor tweede coronagolf: ‘Gevolgen veel en veel groter en zeer onaangenaam’

Donders Wonders ‘Hoe kan ik racistisch zijn terwijl ik een goed mens ben?’

1 september Sinds mei hebben de protesten rond de Black lives matter-beweging ons gedwongen in de spiegel te kijken en onszelf deze vraag te stellen. Discussies tussen vrienden, in het nieuws en op sociale media hebben ons laten zien dat we racisme niet langer kunnen negeren of stilzwijgend in stand houden. Dit onderzoeken van jezelf en onze samenleving voelt ongemakkelijk en vereist een open geest en eerlijke zelfreflectie.