Ziekenhuizen: nog geen extra toeloop door hitte

,,We hebben wel nauw contact met andere ziekenhuizen in de regio over de beschikbaarheid van bedden. Mocht het nodig zijn, dan weten we waar we patiënten naartoe kunnen sturen", meldt een woordvoerster van het Maasziekenhuis bij Boxmeer.

Bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is het 'rustig' bij de afdelingen spoedeisende hulp. ,,Een ziekenhuis moet altijd op alles voorbereid zijn en dat zijn we. Maar er is zeker geen extra toeloop, en we verwachten ook niet dat die gaat komen", reageert de woordvoerster van beide Achterhoekse ziekenhuizen. ,,Het is al een tijd heet en ouderen houden daar rekening mee; die blijven gewoon binnen."

Het CWZ in Nijmegen voorziet evenmin problemen. ,,We hebben voldoende personeel op de spoedeisende hulp, waar ook de mogelijke hitte-patiënten binnenkomen. Dat is standaard", meldt een woordvoerster. ,,Verder houden we ons aan het hitteplan, in het bijzonder voor kwetsbare ouderen."

Water uitdelen

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel gaat vanaf woensdag water uitdelen bij de in- en uitgang, zodat mensen voldoende drinken. Daarnaast worden ijsjes uitgedeeld aan patiënten en personeel en krijgen met name kwetsbare ouderen extra drinken. Ook andere ziekenhuizen voeren het hitteprotocol uit, al wijkt dat weinig af van de normale gang van zaken. ,,We houden het hier zo koel mogelijk, maar dat doen we altijd al. En we letten er altijd al op dat patiënten voldoende drinken", zegt de woordvoerster van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Vakantietijd