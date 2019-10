‘Ziekenhuizen onnodig voorzichtig met toedienen van vitamine C’

Dat zegt Idelette Nutma-Bade uit Den Haag, voormalig sepsis-patiënt en coördinator van een landelijk lotgenotenplatform. In het verspreidingsgebied van deze krant is het Radboudumc in Nijmegen het enige ziekenhuis dat bij sepsis wél extra hoge doses vitamine C toedient.



Bezwaar dat veel ziekenhuizen weerhoudt om hoge doses vitamine C te geven: er is (nog) geen doorslaggevend wetenschappelijk bewijs dat het ook echt werkt. Zij willen eerst de resultaten afwachten van studies die nog lopen.