Ziekenhuizen ontwikkelen ‘elektronische neus’ in strijd tegen maagkanker

Logische stap

Volgens maagdarmleverspecialist Peter Siersema van het Radboudumc is opsporen van de bacterie in de adem een logische stap. ,,Er ontsnapt altijd wel gas uit de maag, denk aan een boer die zich aandient. Daarnaast komen allerlei bloedgassen vrij in de longen. Dat zijn gassen die overal in het lichaam door het bloed worden opgepikt en in de longen weer vrijkomen. In dat opzicht vormt de adem een soort uitlaatklep van de toestand van ons lichaam.” De helicobacter pylori tast de maagwand aan, met vaak een maagzweer als gevolg. Op de langere termijn kan hierdoor maagkanker ontstaan. Met een antibioticakuur kan de ziekteverwekker effectief worden bestreden. Maar dan moet eerst worden vastgesteld of iemand de bacterie in de maag heeft zitten.

Comfortabeler

Ademanalyse is volgens Siersema in vergelijking met de huidige onderzoeksmogelijkheden beter, sneller en comfortabeler. Bij een serieuze verdenking op besmetting is een maagonderzoek (gastroscopie) een optie, maar dat is een voor de patiënt belastend onderzoek.Een andere mogelijkheid is het onderzoeken van bloed en/of ontlasting. Siersema: ,,Maar meteen na de besmetting zitten er nog geen antistoffen in het bloed, waardoor je de aanwezigheid van de bacterie nog niet kunt vaststellen. Later vind je ze wel, maar je wilt natuurlijk graag sneller de bacterie vinden.”



In sommige landen is zeventig procent van de bewoners drager van de ziekmakende bacterie. In Nederland gaat het om ruim vijftien procent. Dat percentage is hoger bij mensen met een migratieachtergrond. Omdat de besmetting bij de meeste mensen geen (ernstige) klachten veroorzaakt, is meestal niet duidelijk wie de bacterie wel of niet bij zich draagt.



Het onderzoek vindt plaats met 1,2 miljoen subsidiegeld van het zogeheten Operationeel Programma Oost (OP Oost). Dat is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland.