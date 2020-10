Ziekenhuizen slaan alarm: er moeten echt nóg strengere coronaregels komen

Dat scenario schetst hoofd van de ic Hans van der Hoeven van het Radboudumc, tevens hoogleraar intensive care . ,,Ik maak me enorm veel zorgen.’’ Als het tempo waarin het aantal besmettingen toeneemt niet al snel afbuigt, dan zijn extra maatregelen volgens hem onvermijdelijk. ,,Ik voorspel dat als de curve niet snel afvlakt er veel eerder strengere maatregelen genomen worden dan over drie weken. We gaan niet drie weken afwachten.’’

‘Wij zijn niet overvallen’

Volgens Van der Hoeven merken de ziekenhuizen nu al dat het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen toeneemt. ,,En ook op de ic’s is dat het geval.’’ Hij vindt dat de waarschuwingen dat dit stond te gebeuren te lang zijn genegeerd.



,,We zijn niet overvallen, je zag het al een maand lang aankomen, maar het is weggepoetst met het algemene gevoel ‘het valt wel mee want de ziekenhuizen lopen niet vol’. En nu is het geen vijf voor twaalf maar één voor twaalf. Met het tempo waarin het nu gaat, wekelijkse verdubbeling van besmettingen, komen we over twee weken in een moeilijke periode.’’



Waren de nieuwe coronamaatregelen een week eerder genomen, ‘dan had dat gigantisch veel gescheeld, dat kan geen nieuws zijn.’