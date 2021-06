Ziekteverzuim hoger door langdurige coronaklachten; wel minder andere ziekmeldingen door thuiswerken

Die indruk hebben in elk geval de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen werkzaam zijn voor ongeveer 1 miljoen werknemers. Ze zagen het gemiddelde verzuimpercentage in mei dalen naar 4,3 procent (was in april 4,5), wat dit jaar de eerste daling was. Ter vergelijking: in mei 2019, voor corona, was het verzuim 3,9 procent.