Zien: in deze dronevideo zie je Nijmegen onder een deken van mist

Nooit hetzelfde

Nadine maakte in diezelfde periode een prachtige video van Nijmegen vanuit de lucht. Ze vertelt: “Mist. Het is (vind ik) het mooiste weertype als je vliegt met een drone. Het is nooit hetzelfde; soms is het een dun dekentje, soms wel 300 meter dik. Hierdoor ontstaat als je vliegt een bijzonder spel van wat zichtbaar is en wat niet. De vervreemding die ontstaat door mist vind ik geweldig.”