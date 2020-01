Zigzaggende wegpiraat reed voor botsing door rood en nam rotonde tegen het verkeer in

VIDEO en UPDATE ‘Schoold­rei­ger’ (25) in Nijmegen blijkt student die schietspel naspeelde: ‘De aanhouding was vet heftig’

16:23 NIJMEGEN - Het Technovium-gebouw aan de Heijendaalseweg in Nijmegen is deze donderdagmiddag ontruimd nadat een man met een wapen in de hand binnen stond. De politie laat weten dat inmiddels het gevaar is geweken en een 25-jarige Nijmegenaar is aangehouden. Kennelijk was de student bezig met de opname van een video die moest lijken op het computerspel Grand Theft Auto.