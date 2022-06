Zijn dit de nieuwe bazen van Nijmegen?

Nijmeegse wethouder Monique Esselbrug­ge vertrekt uit Nijmegen, kandidaat in Eindhoven

EINDHOVEN/NIJMEGEN - D66-wethouder Monique Esselbrugge vertrekt uit Nijmegen. Esselbrugge is in Eindhoven voorgedragen als wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college daar. ,,Dit is een mooie kans”, zegt ze.

24 mei