Zilveren Waalbrugspeld voor hardlopende encyclopedie Loek Janssen

Leegstand ondanks woningnood vindt PvdA Nijmegen onbegrijpe­lijk: ‘Waarom geen leegstands­boe­te?’

NIJMEGEN - De woningnood in Nijmegen is hoog. Landelijk gezien staat de stad zelfs in de top 3 wat betreft huizentekort. Tóch staan diverse woningen in de stad leeg. Onbegrijpelijk, meent de lokale PvdA. De partij dringt aan op aanpak van leegstand.

4 juli