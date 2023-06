Zilveren Waalbrugspeld voor Lentse dossierkenner Schuijt-Overgoor

met fotoserie Heel veel geld gepompt in deze nieuwe Nijmeegse horecazaak: chique bier drinken in oud bankgebouw

‘Bier is ons kapitaal’ luidt de slogan van de nieuwe Nijmeegse brouwerij Florijn. Die is gevestigd in het oude bankgebouw aan het ‘Faberplein’. Er is heel veel geld in gepompt, met een unieke horecazaak als resultaat.