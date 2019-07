Zo beleefde Bart Kiemeney de start van zijn Tour de France

Toch is Kiemeney niet vrij van zorgen. ‘Toen ik eergisteren nog wat in de tuin aan het werken was, kreeg ik opnieuw pijn in mijn rug. Daarop heb ik meteen een hele hoop oefeningen gedaan. Inmiddels gaat het weer beter, maar hopelijk komt het niet terug.’



Na een snelle lunch met pastasalades en broodjes volgen de laatste instructies van organisator Pascal Kolkhuis-Tanke. De ex-wielrenner organiseert bijzondere fietsreizen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, en nu voor de derde keer een Tour de France. ‘Wanneer de Tour in Nederland of België start, zijn we erbij’, zegt hij. De 25 renners van Kolkhuis-Tanke fietsen telkens een dag voor het profpeloton uit. Onder hen dus dit jaar Bart Kiemeney.



Vandaag staat de ploegentijdrit op het programma, officieel de tweede rit van de Tour de France. ‘Door met de korte ploegentijdrit te beginnen, is er meer tijd om kennis te maken met elkaar’, zegt Kolkhuis-Tanke. ‘Dat is goed voor de sfeer.’