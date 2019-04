Zo beleefde Heino Falcke zijn wereldprimeur

Naast hem staart Heino Falcke, de handen over elkaar gevouwen, naar de grond. ,,Ladies and gentlemen, professor Heino Falcke zal zo meteen de foto onthullen waar het om draait.’



Heino veert overeind. Omdat het even duurt voor het filmpje begint, stelt Heino de vier wetenschappers naast hem voor: Monica, Luciano, Eduardo en Anton. Terwijl hij met zijn linkerhand het spreekgestoelte vastklemt, bedankt Heino alle andere medewerkers van het team.



De lichten worden gedimd, het filmpje begint.



,,We are looking into space,’’ vertelt Heino alsof het de eerste keer is.



Dan, een kleine uitglijder.



,,Towards a giant galaxy, 500 billion billion lightyears – eh – 500 billion billion kilometers away from us.’’



Hij herpakt zich snel, de rest van de toespraak verloopt vlekkeloos.



,,I never believed that this black hole was as big as people said. Until we saw… that.’’