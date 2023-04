Zo ernstig staat het er écht voor met de sociale huur: Jasper laat zien wat Entree verborgen houdt

Voetbal Nijmegen Union verschalkt DIO, Juliana tankt vertrouwen voor kwartfina­le, NEC rekent ‘nergens meer op’

Union is door een 2-0 zege bij DIO’30 opgeklommen naar de vierde plaats in de tweede klasse H. De Nijmegenaren konden het overwicht in de eerste helft nog niet in doelpunten uitdrukken en ontsnapten kort na rust toen Drutenaar Tobias Vonk tegen de lat kopte.