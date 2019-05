Zó houden we nieuwe technologie in de zorg betaalbaar

Maroeska Rovers (45) uit Ubbergen ziet telkens weer verbaasde gezichten wanneer ze door het land reist om lezingen te geven over de effectiviteit en kosten van nieuwe technologie in de zorg. Met een stemkastje vraagt zij de mensen in de zaal vaak waar zij denken dat een innovatie aan moet voldoen.



Zij krijgen dan drie keuzes van de wetenschapper van het Radboudumc: A. Alleen veiligheid, B. Veiligheid en effectiviteit óf C. Veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid. Het eerste antwoord is goed. ,,Na afloop zijn er dan altijd mensen die zeggen: ik geloof het gewoon niet.’’



Zo kon het gebeuren dat consumentenprogramma Radar ongeveer vijf jaar geleden een CE-markering kreeg voor een bekkenbodemmatje van het materiaal van een mandarijnennetje. Met zo’n keurmerk mag je een zorgproduct op de Europese markt brengen.



Vanaf medio volgend jaar geldt nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Tot die tijd is het in theorie mogelijk dat soortgelijke misstanden voorkomen, laat Rovers weten. En dat frustreert haar. ,,Het geeft mij tegelijkertijd de drive door te gaan met wat ik doe.’’