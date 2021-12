Zo is het nu in een stille Nijmeegse binnenstad, maar ook daar kan het soms onverwacht druk zijn

Tweede verdachte aangehou­den voor reeks brandstich­tin­gen en aanslagen in e-bikecon­flict Cuijk

CUIJK/NIJMEGEN - Er is dinsdagochtend een tweede verdachte verhoord die mogelijk betrokken is bij de brandstichtingen bij de eigenaren van een E-bikeshop in Cuijk. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Nijmegen, is verhoord in de gevangenis in Arnhem.

