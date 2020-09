Zo komt de tweede stationshal van Nijmegen-centrum eruit te zien, met Rotterdam als voorbeeld

Naam hoofdstati­on verandert mogelijk in ‘Nijmegen Centraal’

19 september NIJMEGEN - Grote kans dat station Nijmegen over een paar jaar ‘Nijmegen Centraal’ heet. De gemeente ziet de nieuwe naam wel zitten en wil hierover rond de verbouwing van het station en de directe omgeving in gesprek met ProRail. Met de aanpassing is 100.000 tot 150.000 euro gemoeid.