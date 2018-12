Zo loopt Nijmegen vast, actie is nodig

video De hamvraag bij Nijmeegs vrachtwa­gen­be­drijf: was er nu wiet of niet?

10:53 NIJMEGEN - ,,Machteloos. Het is zó oneerlijk.’’ Nijmegenaar Wim Kersten zoekt naar de juiste woorden, vecht meermaals tegen zijn tranen. De dikke wallen onder zijn ogen verraden een gebrek aan substantiële nachtrust. Niet alleen heeft een brand zijn familiebedrijf Korendal Trucks vorige week volledig in de as gelegd, de politie heeft vier trailers die door het vuur waren gespaard, een dag later alsnog vernietigd. Reden: ze waren bestemd voor hennepkweek. Een politiewoordvoerder: ,,Dat onderzoeken we nu, maar alles wijst daarop.’’