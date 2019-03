Zo verandert vrijheid van meningsuiting in bedreiging

‘Volkert, waar ben je?’, vroeg een docent van de Universiteit Utrecht zich vorige week af op Facebook, kort na de grote overwinning van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen. ,,Als je Thierry dood wil schieten, zeg je paf’’, riep een 21-jarige Nijmeegse zaterdag tijdens een demonstratie in Amsterdam tegen Forum-leider Thierry Baudet.



De politie pakte maandag de Nijmeegse op, voor bedreiging en opruiing.



Ondanks de duidelijke verwijzing naar de moordenaar van Pim Fortuyn, besloot het Openbaar Ministerie de docent niet te vervolgen. Hoewel ‘smakeloos’, is de opmerking volgens het OM ‘waarschijnlijk niet strafbaar’, want de docent roept niet concreet op om Baudet iets aan te doen. Wat mogelijk ook meespeelt is dat de man excuses heeft aangeboden en door de universiteit op non-actief is gezet, zegt de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Henny Sackers.